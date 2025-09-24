Lynk & Co la nuova 08 e la condivisione delle vetture | È l' Airbnb delle auto

David Green, vicepresidente strategia, prodotto e offerta Lynk & Co, illustra le caratteristiche salienti della 08, l'ultima vettura ad essere arrivata in gamma: 200 km di autonomia in modalità 100% elettrica, oltre 1.000 km totali per una libertà a 360°. "Dai back ricevuti sulla 01, i nostri clienti ci han chiesto di migliorare l'autonomia e di poter caricare più velocemente. Non solo siamo riusciti a rendere tutto ciò realtà, ma sulla 08 possiamo parlare di un sistema ibrido plug - in evoluto dove il motore endotermico non è principale bensì a supporto dell'elettrico. La sottoscrizione di un abbonamento per l'auto è un modo intelligente di costruire fiducia con il cliente, ma una volta che iniziano a guidare le nostre auto poi vogliono proseguire e optare per una soluzione vantaggiosa sul lungo periodo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

