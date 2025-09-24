Lutto per Keita è morto il papà Il messaggio della moglie Simona

L'ex giocatore di Monza e Lazio ha perso suo padre e la moglie del giocatore promette: "Mi prenderò cura della nostra famiglia". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lutto per Keita, è morto il papà. Il messaggio della moglie Simona

In questa notizia si parla di: lutto - keita

LUTTO - E' morto il padre di Keita Balde, il cordoglio di Monza e Lazio ift.tt/rnYiLIM - X Vai su X

Lutto per Keita Baldé, è morto il padre dell’ex attaccante della Lazio: la dedica sui social - La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, con il figlio che ha pubblicato un commovente e lungo messaggio sui propri profili social per onorare il padre. Come scrive laziopress.it