Lutto per Keita è morto il papà Il messaggio della moglie Simona

L'ex giocatore di Monza e Lazio ha perso suo padre e la moglie del giocatore promette: "Mi prenderò cura della nostra famiglia". 🔗 Leggi su Golssip.it

lutto keita 232 mortoLutto per Keita Baldé, &#232; morto il padre dell’ex attaccante della Lazio: la dedica sui social - La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, con il figlio che ha pubblicato un commovente e lungo messaggio sui propri profili social per onorare il padre. Come scrive laziopress.it

