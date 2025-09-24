Mondo dei motori scosso dalla notizia della morte di uno dei personaggi più iconici di sempre. Ha creato una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo C’è sempre grande tristezza quando ci lascia uno dei protagonisti assoluti che ha fatto la storia del settore in cui ha operato. E’ il sentimento che stanno provando tantissimi. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Lutto nel mondo dei motori, addio a una delle figure più iconiche