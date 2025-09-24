Lutto nel mondo dei motori addio a una delle figure più iconiche

Mondo dei motori scosso dalla notizia della morte di uno dei personaggi più iconici di sempre. Ha creato una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo C’è sempre grande tristezza quando ci lascia uno dei protagonisti assoluti che ha fatto la storia del settore in cui ha operato. E’ il sentimento che stanno provando tantissimi. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

lutto mondo motori addioLutto nel mondo dei motori: è morto il genio dietro una delle auto più amate di sempre - Un addio che tocca gli appassionati: il designer di una vettura amatissima: un vero genio dei motori che ci mancherà tantissimo ... Da reportmotori.it

lutto mondo motori addioMazda in lutto: addio a Tom Matano, il padre della MX-5 - Il mondo dell’auto saluta una delle sue figure più iconiche: Tom Matano, designer giapponese che dal 1983 al 2002 ha lavorato in Mazda, è morto lo scorso 20 settembre all’età di 77 anni. ilsole24ore.com scrive

