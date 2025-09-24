Lutto a Genova è morto Orazio Dogliotti | ridisegnò corso Italia

Lutto a Genova. All'età di 78 anni, dopo una lunga malattia, è morto Orazio Dogliotti. Architetto nato a Castelnuovo Magra (La Spezia), riferimento dell'omonimo Studio Dogliotti, tra i più prestigiosi e apprezzati studi di progettazione in Liguria. Il funerale di Orazio DogliottiIl funerale sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it