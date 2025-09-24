Lutto a Genova è morto Orazio Dogliotti | ridisegnò corso Italia

Genovatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Genova. All'età di 78 anni, dopo una lunga malattia, è morto Orazio Dogliotti. Architetto nato a Castelnuovo Magra (La Spezia), riferimento dell'omonimo Studio Dogliotti, tra i più prestigiosi e apprezzati studi di progettazione in Liguria. Il funerale di Orazio DogliottiIl funerale sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - genova

Genova in lutto: è morto l'imprenditore Fabrizio Pianetti

Lutto nel mondo del Genoa, &#232; morto Sidio Corradi - Genova – Il giorno dell’inizio del campionato si apre con una triste notizia per il mondo del Grifone: nella notte è morto Sidio Corradi, 80 anni, bandiera rossoblù, malato da tempo. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Genova 232 Morto