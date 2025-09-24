L’Usb rilancia | Nuovo sciopero generale senza preavviso Scontro con Salvini | Non permetteremo il caos

Un rilancio dopo il successo: “Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso”. L’ Unione sindacale di base è pronta a raddoppiare dopo le centinaia di migliaia di persone portate in strada nelle manifestazioni di lunedì in 80 città. E l’annuncio scatena subito lo scontro con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha definito “irresponsabile” il sindacato e ha avvisato: “Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino del caos”. Ma l’Usb – da tempo obiettivo designato del leader della Lega – è intenzionata a continuare la propria battaglia che intreccia rivendicazioni legate al lavoro e il sostegno alla causa palestinese: “La parola d’ordine ‘blocchiamo tutto’ tornerà in tutto il Paese”, ha annunciato Guido Lutrario dell’esecutivo nazionale confederale nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

