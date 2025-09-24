Nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio organizzata dal Global Movement to Gaza Italia, un esponente del sindacato di base Usb ha annunciato: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d’ordine blocchiamo tutto tornerà in tutto il Paese», spiegando inoltre che «a Roma piazza dei cinquecento sarà presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza». Immediata la replica del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha bollato l’iniziativa come «da irresponsabili» aggiungendo: «Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale: «Bloccheremo tutto»