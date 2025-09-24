L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale | Bloccheremo tutto
Nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio organizzata dal Global Movement to Gaza Italia, un esponente del sindacato di base Usb ha annunciato: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d’ordine blocchiamo tutto tornerà in tutto il Paese», spiegando inoltre che «a Roma piazza dei cinquecento sarà presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza». Immediata la replica del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha bollato l’iniziativa come «da irresponsabili» aggiungendo: «Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: annuncia - nuovo
Ele A annuncia il nuovo singolo Ombre di città feat Colapesce
Megalopolis: Coppola annuncia un nuovo montaggio del film, con scene inedite e momenti ancora più visionari
Richard Ashcroft annuncia il nuovo album “Lovin’ You”
Sony annuncia il nuovo State of Play: appuntamento domani 24 settembre alle 23, con oltre 35 minuti di novità su PlayStation. - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro annuncia il nuovo singolo, “Cuore Rotto”, in uscita venerdì. - X Vai su X
L'Usb: nuovo sciopero generale senza preavviso e 100 piazze per Gaza - "Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. Secondo msn.com
Sciopero treni, nuovi disagi dalle 21 di domani: ecco i viaggi garantiti - Prenderà il via alle 21 di domani (giovedì 4) e si concluderà alla 18 di venerdì 5 settembre, per un totale di 21 ore. Da repubblica.it