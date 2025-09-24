L’urlo dei piccoli e medi agricoltori | Un piano di rilancio o sarà la fine
Rilanciare l’importanza dell’agricoltura di piccola e media scala, senza dimenticare il suo valore sociale, ambientale, culturale ed economico che "merita oggi di essere riconosciuto appieno". È nel segno di questo impegno che si ritroveranno produttori, agricoltori, associazioni e realtà agroecologiche impegnate ogni giorno nella tutela e nella valorizzazione dei propri territori, per lanciare un grido unanime. L’occasione sarà ‘Abitare la campagna e la montagna: agricolture che costruiscono comunità’, l’evento che si terrà da venerdì a domenica a Monte Sole e promosso dal Bio-Distretto dell’Appennino bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I piccoli agricoltori vanno ascoltati, invece i governi usano l’Europa come il lupo cattivo - I trattori si avvicinano a Roma, dove ci si aspetta l’annuncio di un corteo di protesta, come sta accadendo in tante altre città italiane e come forse accadrà anche a Sanremo nei giorni sovraesposti ... Come scrive ilfattoquotidiano.it