L’urlo dei piccoli e medi agricoltori | Un piano di rilancio o sarà la fine

Rilanciare l'importanza dell'agricoltura di piccola e media scala, senza dimenticare il suo valore sociale, ambientale, culturale ed economico che "merita oggi di essere riconosciuto appieno". È nel segno di questo impegno che si ritroveranno produttori, agricoltori, associazioni e realtà agroecologiche impegnate ogni giorno nella tutela e nella valorizzazione dei propri territori, per lanciare un grido unanime. L'occasione sarà 'Abitare la campagna e la montagna: agricolture che costruiscono comunità', l'evento che si terrà da venerdì a domenica a Monte Sole e promosso dal Bio-Distretto dell'Appennino bolognese.

