Lurida figlia… Simona Ventura e Giovanni Terzi l’orrore vero | gli audio choc

Per Giovanni Terzi e Simona Ventura l’incubo delle minacce sembra non avere mai fine. Da oltre tre anni la coppia è vittima di un uomo che, nascosto dietro l’anonimato, ha inviato centinaia di messaggi carichi di odio, insulti e minacce di morte. Un assedio che ha messo a dura prova la loro serenità, trasformandosi in un vero e proprio caso di stalking. Ora, però, la vicenda ha compiuto un passo importante verso una possibile svolta: il giornalista ha deciso di portare tutto in Procura e di condividere con i suoi follower alcuni degli inquietanti audio ricevuti. Nelle registrazioni si sente una voce dal forte accento meridionale, che insulta senza freni Terzi, arrivando a definirlo “farabutto” e augurandogli la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lurida figlia…”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’orrore vero: gli audio choc

