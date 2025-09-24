Lurida figlia di Satana Ti auguro la morte | gli audio choc contro Ventura e Terzi
Giovanni Terzi ha condiviso su Instagram alcune registrazioni vocali provenienti da un individuo che, da oltre tre anni, tormenta lui e sua moglie Simona Ventura con minacce di morte. Il giornalista ha fatto sapere di aver presentato una denuncia formale. L’uomo, la cui identità resta ignota. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: lurida - figlia
“Lurida figlia…”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, fuori l’orrore vero: pubblicati audio choc
“Lurida figlia…”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’orrore vero: gli audio choc
Andrà a processo per omicidio volontario aggravato dalla relazione di parentela Melissa Russo Machado, 29enne italo-brasiliana accusata di aver partorito la propria figlia nella tazza del water e di averla uccisa tirando lo sciacquone nella notte del 29 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Lurida figlia di Satana, Ti auguro la morte: gli audio choc contro Ventura e Terzi.