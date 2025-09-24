Lupo abbattuto in Lessinia ecco i cuccioli del suo branco | il video
A pochi giorni dall'abbattimento del lupo in Lessinia che ha alzato, come facilmente prevedibile, un autentico polverone, è emerso un video interessante in fatto di lupi. Girato da Gaetano Pimazzoni e da Simone Gabrielli, e pubblicato su Facebook dall'organizzazione Io non ho paura del lupo, il.
In questa notizia si parla di: lupo - abbattuto
