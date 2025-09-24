Milano, 24 settembre 2025 – Oggi su Disney + esce Marvel Zombies, la serie animata che porta l’universo Marvel in un’apocalisse zombesca. Liberandosi almeno in parte delle sceneggiature già viste del Marvel Cinematic Universe, lo show propone un mondo dove gli eroi sono vittime della loro stessa fame. Un’esperienza che, pur radicata nei fumetti di Kirkman e Millar, cerca un’identità nuova grazie a tonalità horror esplicite, ritmo disturbante e una dimensione tragica che ribalta le regole del genere. Quando gli zombie divorano il mito Marvel. Marvel Zombies non è un semplice spin-off: è un ribaltamento radicale dell’intero universo Marvel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’universo Marvel in versione horror: Zombies debutta su Disney+