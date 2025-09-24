L' università Mercatorum sceglie il Polo la Dotta di Rimini come sede d' esame in Emilia-Romagna

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Polo La Dotta, polo di orientamento con sede a Rimini e Imola e parte integrante dell’iniziativa Polo Italiano Formazione Lavoro promossa da Faad Network, è stato scelto dall’Università Mercatorum delle Camere di Commercio Italiane, come nuova sede per lo svolgimento degli esami in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - mercatorum

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Mercatorum Sceglie Polo