L’Università di Pisa celebra i 200 anni della prima cattedra di Egittologia del mondo

Pisa, 24 settembre 2025 – L’Università di Pisa celebra i 200 anni dall’istituzione della prima cattedra di Egittologia del mondo. Nell’anno accademico 1825-1826, il professor Ippolito Rosellini, un giovane orientalista tra i pochissimi studiosi della neonata disciplina, presentò un corso sulla storia e la lingua dell’antico Egitto. Pisa anticipava Parigi di ben sei anni: solo nel 1831 fu istituita una cattedra di Egittologia e affidata a  Jean-François Champollion, oggi considerato il padre della materia, poiché fu il primo a decifrare i geroglifici nel 1822. “Questo primato per Pisa fu possibile anche grazie al sostegno del granduca Leopoldo II di Toscana - spiega Gianluca Miniaci, professore di Egittologia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Tanto interesse da parte del Granduca aveva anche delle motivazioni pratiche: Livorno all’epoca era la porta europea per tutte le antichità faraoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

