L' università di Messina e l' accordo con Israele c' è chi non ci sta | Va interrotto subito

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2021 c'è un accordo tra l'università di Messina e la Hebrew University of Jerusalem che prevede interscambi di docenti e materiale di ricerca. Per il Coordinamento Messina-Palestina va immediatamente fermato alla luce di quanto Israele sta facendo a Gaza. Questa la richiesta a pochi mesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

