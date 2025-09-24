L’Università di Camerino dà il benvenuto alle matricole
Camerino, 24 settembre 2024 – Il benvenuto di Unicam alle matricole nella Giornata di ambientamento. L’appuntamento è iniziato ieri nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto, in concomitanza con l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico. Hanno partecipato centinaia di giovani. L’ateneo ha accolto con grande entusiasmo chi sta per iniziare il percorso universitario in Unicam. L’iniziativa, promossa dal servizio Tutorato di Unicam, è volta a facilitare l’inserimento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: universit - camerino
