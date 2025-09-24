L’United Rugby Championship introduce l’espulsione temporanea

Il United Rugby Championship, che prenderà il via il prossimo 26 settembre, porterà con sé una novità di grande rilievo. Il torneo, infatti, adotterà il cartellino rosso da 20 minuti, una sperimentazione voluta da World Rugby che è già stata testata in contesti internazionali come il Mondiale Under 20, la serie dei Lions contro l'Australia e la Rugby World Cup 2025. La regola è semplice, chi riceve un cartellino rosso lascia il campo definitivamente, ma la squadra potrà tornare a giocare in 15 dopo venti minuti effettivi di inferiorità numerica. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto al rosso tradizionale, che lasciava una squadra in inferiorità fino al fischio finale.

