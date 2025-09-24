L’Uni Fg presenta l’osservatorio Esab | energia sostenibilità e benessere al centro del dialogo con il territorio

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio, mercoledì 24 settembre, si è tenuta presso la Biblioteca di Area Economica in via Marina Mazzei a Foggia la presentazione del nuovo Osservatorio sull’Energia, la Sostenibilità Ambientale e il Benessere (ESAB). L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Economia dell’Università. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presenta - osservatorio

L’UGL presenta l’Osservatorio sulle Città Mercoledì 10 settembre 2025 Ore 9:30 Sala Stampa, Camera dei Deputati – Via della Missione, 4 Roma

La Regione presenta i dati sulla Riviera: pronto all'esordio il nuovo Osservatorio sul turismo

Cerca Video su questo argomento: L8217uni Fg Presenta L8217osservatorio