L’Uni Fg presenta l’osservatorio Esab | energia sostenibilità e benessere al centro del dialogo con il territorio
Questo pomeriggio, mercoledì 24 settembre, si è tenuta presso la Biblioteca di Area Economica in via Marina Mazzei a Foggia la presentazione del nuovo Osservatorio sull’Energia, la Sostenibilità Ambientale e il Benessere (ESAB). L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Economia dell’Università. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: presenta - osservatorio
L’UGL presenta l’Osservatorio sulle Città Mercoledì 10 settembre 2025 Ore 9:30 Sala Stampa, Camera dei Deputati – Via della Missione, 4 Roma
La Regione presenta i dati sulla Riviera: pronto all'esordio il nuovo Osservatorio sul turismo
#sponsor La Compagnia Mauri Sturno in collaborazione con il Teatro Le Maschere presenta la prima edizione dell’ Osservatorio drammaturgico TRACCE SOSPESE, rassegna dedicata alla scrittura scenica contemporanea. Un luogo di ascolto e osservazione - facebook.com Vai su Facebook