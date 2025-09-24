Lungomare ora si riparte | ecco il piano

Riapertura entro un paio di settimane con interdizione – pressoché certa – della pista ciclabile. È quanto dovrebbe attendersi il cantiere per i lavori sul lungomare, stoppati alla vigilia dell’estate per consentire a turisti e cittadini di passeggiare per i quattro chilometri più famosi della riviera delle palme. L’iniziativa sarebbe agli sgoccioli, anche se il tempo dell’inaugurazione non è ancora arrivato. Dagli uffici infatti trapela che molto probabilmente il tratto centrale sarà completato tra un anno. Intanto, però, si inizia a ragionare sulla ripartenza delle attività all’interno del cantiere: in tal senso è stata programmata una riunione tecnica per la prossima settimana, con i referenti del settore, della ditta e della Polizia municipale, che tra le altre cose dovranno definire le modalità di riapertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, ora si riparte: ecco il piano

In questa notizia si parla di: lungomare - riparte

