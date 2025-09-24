Lunghissimi ed extra lisci | il trend capelli 2026 è sulle passerelle

Negli ultimi anni il bob è stato senza dubbio il protagonista indiscusso: corto o lungo, con frangia o senza, geometrico o spettinato ad arte. Un taglio versatile, amato dalle celebrity e replicato in mille varianti, che ha definito l’estetica delle ultime stagioni. Ma il mondo della moda, come sempre, è in continua evoluzione e dalle passerelle arriva un segnale forte e chiaro: il 2025 sarà l’anno dei capelli lunghi, anzi lunghissimi, ed extra lisci, in perfetto stile Lady Godiva. Cher o Demi Moore.  La contro-tendenza bob: capelli lunghi e lucenti. L’ultima conferma è arrivata da Burberry durante la London Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it

