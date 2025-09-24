Luna park recintato e più steward Il piano per scongiurare nuove risse
Più steward ed una nuova recinzione a delimitare tutta l’area delle giostre. Giro di vite per il prossimo luna park a Pontedera. Dai prossimi giorni arriveranno le prime attrazioni delle 60 in arrivo tra piccole, medie e grandi che per tutto il mese di ottobre campeggeranno in piazza del mercato per la Fiera di San Luca. L’apertura del luna park sarà sabato 4 ottobre, con alcune novità. Dopo le risse che si sono registrate lo scorso anno, l’amministrazione comunale, in accordo con i giostrai e le forze dell’ordine, hanno deciso di aumentare la sicurezza all’interno del parco divertimenti, uno dei luna park più grandi e partecipati della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
