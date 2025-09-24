L’ultimo saluto a Sabbatini | Generoso e intelligente sia in campo che nella vita
Alla camera mortuaria è stato un viavai di ex giocatori e dirigenti della Maceratese per l’ultimo saluto ad Augusto Sabbatini, il capitano classe 1954 che è stato tesserato per 15 anni con la società biancorossa. La commozione era palpabile perché ognuno è corso dietro ai ricordi di una vita, di quando si correva in mezzo al campo e si guardava al futuro carichi di speranze. "Era il 1973 – ricorda Massimo Bertola – e sulla panchina della Maceratese c’è Sergio Carpanesi che ha fatto esordire Augusto in prima squadra, poi è stata la mia volta. Ma ricordo quando entrambi giocavamo nella Beretti allenati da Alberto Prenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
