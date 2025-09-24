L’ultima piroetta di Abete con Giuli il retroscena su San Francesco festivo e altre pillole

« Luigi Abete ha ricominciato a sudare», ha scritto tante volte Dagospia occupandosi dell’ex presidente di Confindustria, un uomo impegnato su mille fronti anche ora che ha 78 anni. L’ultimissima piroetta di Abete merita la segnalazione: dopo aver militato sempre sul fronte del centrosinistra, banchettando la domenica con Franco Bassanini e Fabiano Fabiani, l’eterno Luigi ha compiuto una svolta a destra, diventando fan del ministro della Cultura Alessandro Giuli. «Un triplo salto carpiato che denota un’agilità particolare, da spericolato ginnasta, roba da partecipare ai littoriali e vincere una medaglia», spiffera un suo vecchio amico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

