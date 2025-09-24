L' ultima idea di Andrea Nobili Avs | Riduciamo del 30% gli stipendi dei consiglieri regionali

Anconatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il consigliere indipendente di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili lancia l’idea: ridurre i 10mila euro di stipendio che prende un consigliere regionale del 30% per andare a costituire, con la somma risparmiata, un fondo utile al contrasto del disagio giovanile.Andrea Nobili in un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'ultima idea di Andrea Nobili (Avs): «Riduciamo del 30% gli stipendi dei consiglieri regionali»

