L' ultima idea di Andrea Nobili Avs | Riduciamo del 30% gli stipendi dei consiglieri regionali
ANCONA – Il consigliere indipendente di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili lancia l’idea: ridurre i 10mila euro di stipendio che prende un consigliere regionale del 30% per andare a costituire, con la somma risparmiata, un fondo utile al contrasto del disagio giovanile.Andrea Nobili in un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ultima - idea
Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri
Frendrup Inter, è lui l’ultima idea per il dopo Calhanoglu: ecco i margini di trattativa col Genoa
Vlahovic Juve, potrebbe rinnovare e poi andare in prestito! Svelata l’ultima clamorosa idea per il futuro del serbo: ci sono importanti novità
L’idea del Costruttore francese era quello di provare con le Superbike subito dopo l’ultima gara, ma molto probabilmente la prima uscita sarà tra fine ottobre e inizio novembre - facebook.com Vai su Facebook
Il pubblico di #SanSiro non apprezza l'ultima idea in casa rossonera: tanti fischi nel pre-partita [ @soloxmilanisti] - X Vai su X
L'ultima idea di Andrea Nobili (Avs): «Riduciamo del 30% gli stipendi dei consiglieri regionali»; Francesco Prosperi (M5s) lancia l'idea: 'Per Ancona è tempo di un Digital innovation hub'; Che scuola fa. Per Andrea Nobili (Avs) «è indispensabile non abbandonare i docenti a loro stessi».
Andrea Nobili: "Le priorità? Sanità e disagio sociale" - Il candidato di Avs: "Il nostro punto di forza è essere riusciti a costruire un’alleanza su valori comuni. Da msn.com
Nobili 'più rispetto per biodiversità, no caccia incontrollata' - Lo afferma Andrea Nobili, candidato consigliere regionale Alleanza Verdi Sinistra (Avs) durante un incontro ad ... Riporta ansa.it