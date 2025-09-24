L’ultima diva Angelica del cinema italiano
Icona del cinema e della bellezza, Claudia Cardinale per più di sessant'anni è stata protagonista sul grande schermo con oltre 150 film accanto ai più grandi registi della storia, spaziando tra vari generi. Dalla commedia all'italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche e impegnate a quelle storiche sino a quelle hollywoodiane. È morta a 87 anni Claudia Cardinale che ha attraversato tutto il cinema italiano in un vortice di nomi e di titoli che oggi fa davvero girare la testa: Mario Monicelli, Luchino Visconti, Federico Fellini (8 12), Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini, Sergio Leone, Luigi Zampa, Luigi Magni e Damiano Damiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ultima - diva
Auguri Sophia Loren, i 91 anni dell’ultima diva della stagione d’oro del cinema
Addio a Claudia Cardinale, il cinema italiano piange la sua ultima grande diva
Addio a Claudia Cardinale, l’ultima grande diva del cinema italiano
Addio a #ClaudiaCardinale: l’ultima diva del cinema italiano si è spenta a 87 anni. - X Vai su X
Addio a Claudia Cardinale, il cinema italiano piange la sua ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima diva "Angelica" del cinema italiano - Icona del cinema e della bellezza, Claudia Cardinale per più di sessant'anni è stata protagonista sul grande schermo con oltre 150 film accanto ai più grandi registi della storia, spaziando tra vari ... Scrive msn.com