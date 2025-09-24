L’ultima diva Angelica del cinema italiano

Icona del cinema e della bellezza, Claudia Cardinale per più di sessant'anni è stata protagonista sul grande schermo con oltre 150 film accanto ai più grandi registi della storia, spaziando tra vari generi. Dalla commedia all'italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche e impegnate a quelle storiche sino a quelle hollywoodiane. È morta a 87 anni Claudia Cardinale che ha attraversato tutto il cinema italiano in un vortice di nomi e di titoli che oggi fa davvero girare la testa: Mario Monicelli, Luchino Visconti, Federico Fellini (8 12), Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini, Sergio Leone, Luigi Zampa, Luigi Magni e Damiano Damiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

