Lula all’Onu | Ideali dei fondatori minacciati come mai nella storia – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Gli ideali dei fondatori delle Nazioni Unite, a partire dal multilateralismo, sono oggi minacciati "come mai nella storia". Lo ha detto il Presdiente del Brasile Lula all'assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
"MUTATIS MUTANDIS"?! Golpe contro Lula in Brasile, condannato Bolsonaro. L'ira di Trump: "Sorprendente". Salvini: "La sinistra usa ogni mezzo"... Jair Messias Bolsonaro, 70 anni, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte Suprema di Brasilia per aver guida
