Lula all’Onu | Ideali dei fondatori minacciati come mai nella storia – Il video

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Gli ideali dei fondatori delle Nazioni Unite, a partire dal multilateralismo, sono oggi minacciati "come mai nella storia". Lo ha detto il Presdiente del Brasile Lula all'assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

