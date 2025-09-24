Lukaku l’agente si sbilancia | novità sul ritorno in campo
Romelu Lukaku è una risorsa su cui Antonio Conte spera di contare il prima possibile: il suo procuratore Federico Pastorello, raggiunto dal quotidiano Tuttosport, si sbilancia anche in merito al suo ritorno in campo. Il primo gol in Serie A, con la maglia del Napoli, di Lorenzo Lucca. Sullo sfondo, un Rasmus Hojlund per cui gli azzurri hanno fatto un investimento certamente importante e che rappresenta molto per il presente e per il futuro del club campione d’Italia in carica. Antonio Conte può contare certamente su un reparto, quello offensivo, ben assortito e che potrebbe essere addirittura caratterizzato da una certa abbondanza, dal momento in cui Romelu Lukaku sarà nuovamente disponibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mazzocchi, l'agente: «Ti dà affidabilità, Conte e Manna hanno voluto che restasse a Napoli» A KK Napoli Sommella, che è l'agente anche di Cheddira: «Se non si fosse fatto male Lukaku, Walid sarebbe rimasto a Napoli».
Marco Sommella, agente di Pasquale Mazzocchi è stato intervistato a Radio Marte. Ecco le sue parole: "Il Napoli punta anche sui napoletani, e Mazzocchi, Vergara e Ambrosino ne sono un esempio. Devo dire che è un bel messaggio per i ragazzi napoletani,