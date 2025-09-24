Luis Henrique Inter il brasiliano sta iniziando a convincere | contro il Sassuolo è arrivata questa risposta

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Tra i nuovi volti arrivati in estate all’ Inter, quello di Luis Henrique resta uno dei più osservati con attenzione. L’esterno offensivo spagnolo, classe 2003, è considerato un prospetto di grande talento, ma il suo percorso di inserimento nei meccanismi di Cristian Chivu richiede pazienza. A fare il punto è stato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport a seguito della squadra nerazzurra: «Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

luis henrique inter il brasiliano sta iniziando a convincere contro il sassuolo 232 arrivata questa risposta

© Internews24.com - Luis Henrique Inter, il brasiliano sta iniziando a convincere: contro il Sassuolo è arrivata questa risposta

In questa notizia si parla di: luis - henrique

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Calciomercato Inter: sostituto Dumfries? Luis Henrique alternativa, il sogno costa 45 milioni

Chivu Inter, non solo Mkhitaryan: il tecnico romeno è pronto a cambiare ruolo anche a Luis Henrique!

Luis Henrique: Lavoro per queste opportunità: sento la fiducia di tutti; Inter, primo squillo di Luis Henrique: il brasiliano celebra su Instagram il gol segnato nel test in famiglia con l'U23; Inter, Luis Henrique è ufficiale: affare da 23 milioni più bonus.

luis henrique inter brasilianoCalciomercato Inter, retroscena inaspettato su Luis Henrique: svelato il motivo del suo acquisto - Il retroscena di mercato su Luis Henrique è incredibile: la Gazzetta dello Sport ha svelato il motivo del suo arrivo all’Inter. Lo riporta spaziointer.it

Luis Henrique fa sorridere l’Inter: ecco le prime giocate - Dopo mesi di attesa, finalmente Luis Henrique ha potuto mostrare parte del suo valore nella nuova Inter di Chivu. Riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Luis Henrique Inter Brasiliano