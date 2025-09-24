Luis Henrique Inter ecco perché i nerazzurri hanno deciso di investire su di lui | svelato il retroscena

sull’esterno brasiliano. Domenica sera Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato dall’ Olympique Marsiglia, ha avuto finalmente l’occasione di mettersi in mostra con un lungo spezzone di gara a San Siro. Dopo un avvio di stagione vissuto prevalentemente in panchina, l’ex giocatore di De Zerbi ha sostituito Denzel Dumfries sulla corsia destra per gli ultimi 25 minuti del match contro il Sassuolo. A differenza dei pochi minuti giocati contro il Torino, questa volta Henrique ha avuto modo di incidere concretamente, mostrando le sue qualità da dribblatore e contribuendo indirettamente all’autogol di Carlos Augusto, oltre a partecipare all’azione che ha portato alla rovesciata di Pio Esposito, come riportato dal Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, ecco perché i nerazzurri hanno deciso di investire su di lui: svelato il retroscena

In questa notizia si parla di: luis - henrique

