Luis Enrique ‘ruba’ il Pallone d’oro a Dembélé | il video della festa in casa Psg

(Adnkronos) – Ousmane Dembélé torna a casa con il Pallone d’oro 2025. Il calciatore più forte al mondo, come riconosciuto dalla giuria del prestigioso premio, è arrivato al centro di allenamento del Psg con il trofeo vinto lunedì. L’asso francese è stato accolto dagli abbracci dei compagni, tutti pronti a complimentarsi con lui per il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luis Enrique ‘ruba’ il Pallone d’oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg

In questa notizia si parla di: luis - enrique

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

Il PSG non sbaglierà più di proposito il calcio d’inizio: Luis Enrique spiega perché cambia strategia

Gianluca Di Marzio. . "Ecco il Pallone d'Oro": Luis Enrique ha accolto così Ousmane Dembelé, all'indomani della cerimonia che ha visto il numero 10 del Paris Saint-Germain venire eletto come miglior giocatore del mondo Il francese si è presentato al cen - facebook.com Vai su Facebook

?Silvano #Martina (ex portiere e storico agente di #Buffon) a 'TiAmoCalciomercato': "Penso che Luis Enrique si stia sbagliando, questo cambio non andava fatto assolutamente" #Donnarumma #Chevalier - X Vai su X

Pallone d’oro, Donnarumma, ultimo schiaffo a Luis Enrique: siparietto con Buffon, la carezza di Al-Khelafi - Donnarumma vince il Premio Yashin, ma dimentica di ringraziare il PSG e Luis Enrique. Riporta sport.virgilio.it

Donnarumma, premio e polemica sul palco del Pallone d’Oro: ringrazia (quasi) tutti. E Buffon gli dà uno schiaffetto - “Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, a mio fratello, al mio bambino, ai miei amici, al Manchester City, alla squadra e ai miei ex compagni per i risultati raggiunti, sono orgogli ... Si legge su ilfattoquotidiano.it