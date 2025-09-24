L' Ue va incontro a Trump e annuncia dazi sul petrolio russo
Bruxelles. Ursula von der Leyen ha deciso di aggirare il veto di Viktor Orbán e Robert Fico per costringere Ungheria e Slovacchia, gli ultimi due paesi dell'Unione europea a compra.
Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Zelensky giudica positivo il suo incontro con Trump il quale afferma che l'Ucraina puo vincere la guerra. "La russia non è una tigre di carta", replica il Cremlino. La condizioni di Giorgia Meloni per il riconoscimento della Palestina: rilascio degli ostaggi e niente - facebook.com Vai su Facebook
Altra giravolta Trump dopo l'incontro con Zelensky: “Dopo aver appreso appieno la situazione militare ed econom tra Ucraina e Russia e aver visto i problemi economiciper la Russia, penso che l’Ukr, col sostegno Ue e Nato, sia in grado di RICONQUISTARE t - X Vai su X
Nuova minaccia di Trump all’Ue: dazi del 50 per cento dal primo giugno; Dazi, Trump annuncia: Forse lettera all'Ue entro due giorni; Trump: Powell sta facendo un lavoro terribile. L'UE affina i controdazi , Sefkovic a Washington - Borse asiatiche chiudono in calo a causa del timore sulle tariffe.
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo». Poi a Zelensky: Paesi Nato abbattano jet Mosca - Quello di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York è stato molto più di un discorso. Secondo ilgazzettino.it
Autismo, cosa sappiamo su annuncio di Trump/ Dai rischi del paracetamolo in gravidanza all’ipotesi Leucovorin - Autismo, Trump verso "annuncio importante": cosa sappiamo finora, dai rischi del paracetamolo in gravidanza all'ipotesi di nuovi studi sul Leucovorin ... Riporta ilsussidiario.net