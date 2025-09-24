Lucumi in Inghilterra | l’osservato speciale Il Sunderland non molla la presa su Jhon

Meno di 300 chilometri separano Birmingham da Sunderland e dall’Inghilterra, alla vigilia della trasferta rossoblù in casa dell’Aston Villa danno una notizia per certa: ci saranno osservatori del Sunderland ad assistere alla partita. Il motivo? Ha un nome e un cognome: ovviamente, quelli di Jhon Lucumi. Il mercato è finito, ma l’interesse dell’ex diesse della Roma Ghisolfi per il difensore del Bologna non è scemato. Il colombiano, dopo un inizio di stagione complesso e il turn over con il Genoa tornerà titolare, salvo sorprese. Avrà un motivo in più per fare una partita impeccabile e mettersi in mostra, lasciando negli spogliatoi quelle distrazioni e quegli errori che hanno contribuito a coniare in città il termine ‘Lucumata’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

