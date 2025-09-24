L’Ucraina può vincere Cosa c’è dietro il clamoroso cambio di rotta di Trump
Ancora una volta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiazzato il mondo intero affermando ciò che nemmeno Joe Biden era arrivato a dire: l’Ucraina non solo può vincere la guerra contro la Russia ma può addirittura riprendersi “tutto” il territorio perduto, un obiettivo tanto ambizioso quanto irrealistico, poiché la situazione sul campo di battaglia dice tutt’altro. “Dopo aver compreso a fondo la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e aver osservato i problemi economici che sta causando alla Russia, credo che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare TUTTA l’Ucraina nella sua forma originale” ha affermato Trump in un post pubblicato su Truth Social. 🔗 Leggi su It.insideover.com
