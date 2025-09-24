Lucia Bronzetti saluta all’esordio a Pechino Rakhimova al secondo turno
Lucia Bronzetti esce subito di scena al WTA 1000 di Pechino. Sarà la russa Kamilla Rakhimova ad affrontare il secondo turno con Coco Gauff, dopo un 6-4 6-1 che evidenzia come l’italiana non sia ancora al meglio dopo i problemi che l’hanno costretta a restare senza possibilità di entrare in campo in Billie Jean King Cup. Il primo set vede comunque l’azzurra giocarsela a viso piuttosto aperto, anche se in maniera costante solo a tratti. Subito il break dell’1-3 con un doppio fallo, lo riguadagna attraverso una bella profondità in risposta che le permette di risalire sul 3-4 e poi 4-4, con un tennis in spinta che suona sempre più convincente col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
