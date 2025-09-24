Lucia Bronzetti saluta all’esordio a Pechino Rakhimova al secondo turno

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Bronzetti esce subito di scena al WTA 1000 di Pechino. Sarà la russa Kamilla Rakhimova ad affrontare il secondo turno con Coco Gauff, dopo un 6-4 6-1 che evidenzia come l’italiana non sia ancora al meglio dopo i problemi che l’hanno costretta a restare senza possibilità di entrare in campo in Billie Jean King Cup. Il primo set vede comunque l’azzurra giocarsela a viso piuttosto aperto, anche se in maniera costante solo a tratti. Subito il break dell’1-3 con un doppio fallo, lo riguadagna attraverso una bella profondità in risposta che le permette di risalire sul 3-4 e poi 4-4, con un tennis in spinta che suona sempre più convincente col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

lucia bronzetti saluta all8217esordio a pechino rakhimova al secondo turno

© Oasport.it - Lucia Bronzetti saluta all’esordio a Pechino, Rakhimova al secondo turno

In questa notizia si parla di: lucia - bronzetti

Lucia Bronzetti batte in tre set Donna Vekic in Hopman Cup 2025: Italia-Croazia 1-0 a Bari

Lucia Bronzetti si complica la vita, ma la spunta contro Chloe Paquet in Hopman Cup: Italia-Francia 1-0

Hopman Cup, Lucia Bronzetti ko contro Andreescu: serve la rimonta di Cobolli in finale

Tennis: Cincinnati; Lucia Bronzetti va al terzo turno - Lucia Bronzetti si è qualificata per il terzo turno del 'Cincinnati Open'. Secondo ansa.it

Lucia Bronzetti eliminata al primo turno del WTA 250 di Rabat - Lucia Bronzetti esce al primo turno del WTA 250 di Rabat, sconfitta dalla turca Zeynep Sonmez con un netto 6- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lucia Bronzetti Saluta All8217esordio