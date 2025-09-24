Lucescu sull’Inter e Chivu | Rosa di alto livello il connazionale farà un grande campionato

Lucescu, CT della Romania, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la corsa Scudetto e del momento dei nerazzurri guidati da Chivu. Nel corso di un’intervista a TMW, Mircea Lucescu, CT della Romania ed ex tecnico anche dell’ Inter, ha analizzato la lotta per lo Scudetto e il ruolo del suo connazionale Cristian Chivu, recentemente promosso capo allenatore dei nerazzurri. Il tecnico romeno ha espresso fiducia sia nelle potenzialità della squadra sia nella capacità del nuovo allenatore di gestire il gruppo. SCUDETTO – Sulla corsa al titolo: «Sarà un campionato combattuto fino alla fine. Dipenderà tanto dal cammino in Europa che comporta un notevole dispendio di energie: chi le doserà meglio utilizzando tutti i calciatori potrà beneficiarne». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lucescu sull’Inter e Chivu: «Rosa di alto livello, il connazionale farà un grande campionato»

