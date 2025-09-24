Lucescu non si nasconde | Campionato combattuto fino alla fine ma loro hanno la rosa più completa La sua analisi

Lucescu non ha dubbi: i nerazzurri sono i favoriti per lo Scudetto grazie alla loro rosa, mentre la Nazionale di Gattuso si affida alla grinta. Un campionato equilibrato, in cui la differenza la farà la capacità di gestire il doppio impegno con le coppe europee. È questa la fotografia della Serie A scattata da Lucescu. L’esperto allenatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, ha offerto la sua visione sul calcio italiano, incoronando una squadra su tutte come favorita per lo Scudetto e analizzando il nuovo corso della Nazionale. Lucescu: Inter favorita, la grinta di Gattuso per l’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucescu non si nasconde: «Campionato combattuto fino alla fine ma loro hanno la rosa più completa». La sua analisi

