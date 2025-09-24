Lucchesi | Napoli squadra più forte del campionato ha qualità fisicità ed alternative col Pisa …’

Lucchesi: “Il Napoli la squadra più forte del campionato, oggi ha qualità, fisicità, alternative e giocatori di caratura internazionale. Col Pisa ha trovato la vittoria nonostante gli errori individuali.. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo del Guidonia ed ex, fra le tante, di Roma ed Empol i. Queste le sue parole: Lucchesi, il suo Guidonia viene da due vittorie clamorose: una maturata ieri nei minuti di recupero, l’altra contro l’Arezzo lo scorso venerdì. Due successi importanti che forse lanciano anche le ambizioni della sua squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

