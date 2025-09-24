Lucarelli sul Parma | Molto più di una semplice squadra Ricordo questa cosa
Alessandro Lucarelli: «Parma è stato molto più di una squadra, è parte di me» Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, è tornato a parlare Alessandro Lucarelli, storico capitano e simbolo del Parma. L’ex difensore ha condiviso emozioni, ricordi e riflessioni profonde sul suo legame indissolubile con la squadra gialloblù e con tutta la città. Un legame che, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Alessandro Lucarelli, dopo 17 anni è addio al Parma. Lettera ai tifosi: “Ma questa è casa mia”
Amarcord Parma-Atalanta, la spettacolare (e illusoria) doppietta di Cristiano Lucarelli nel 1997
L'intervista ad Alessandro Lucarelli: "A Parma un legame oltre lo sport. Futuro a Livorno? Mai dire mai"
LEONI POTENZIALMENTE MIGLIOR DIFENSORE AL MONDO? Alessandro Lucarelli, ex capitano ed ex dirigente del Parma, parla delle potenzialità del difensore italiano "Se l'ha preso il Liverpool..." ?
LIVE TMW - Parma, Lucarelli: "Travisate le parole di D'Aversa, presi cinque giocatori molto utili" - com, insieme a Mattia Bani e Andrea Conti, è presente in conferenza stampa anche il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli:, chiamato a ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
Parma, molti dubbi:| Palladino e Lucarelli ko - Allenamento a porte chiuse nel pomeriggio al Centro Sportivo della Borghesiana. Segnala calciomercato.com