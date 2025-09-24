Luca Sammartino nominato assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ufficializza la nomina di Luca Sammartino a nuovo assessore regionale con deleghe all’ Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea. Il provvedimento segue le dimissioni del predecessore, Salvatore Barbagallo, presentate nei giorni scorsi. Sammartino assume la guida di tre settori chiave per l’economia isolana. L’agroalimentare, le aree rurali e la pesca sono comparti strategici non solo per la produzione interna, ma anche per la coesione territoriale, lo sviluppo sostenibile e l’occupazione locale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

