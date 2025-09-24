LuBeC 2025 | due giorni tra cultura innovazione e sostenibilità

LUCCA – LuBeC 2025 torna a Lucca l’8 e 9 ottobre con una due giorni interamente dedicata alla relazione tra cultura e Agenda 2030, affrontando le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica. L’obiettivo è rafforzare le competenze strategiche e tecniche necessarie al sistema pubblico e privato per muoversi efficacemente nel mondo dello sviluppo sostenibile. Il programma prevede convegni, seminari formativi, laboratori di co-progettazione e presentazioni di buone pratiche, con lavori paralleli che permettono di approfondire diversi temi. Alcuni incontri contribuiscono all’ adempimento delle 40 ore annuali di formazione per i dipendenti pubblici, con attestati disponibili tramite la piattaforma e-learning di Promo PA Fondazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

