Luana Momesso e Giorgio Maschietto candidati a San Donà per Le civiche venete
Due sandonatesi candidati nella lista “Le civiche venete” alle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato progressista Giovanni Manildo. Luana Momesso, 42 anni, funzionaria pubblica e consigliera comunale riconfermata della lista civica Cittàinsieme e Giorgio Maschietto, 53 anni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
