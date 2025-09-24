Love Again | tutto quello che c’è da sapere sul film
Love Again: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C. Strouse. È un remake in lingua inglese del film tedesco SMS für Dich del 2016, a sua volta basato su un romanzo di Sofie Cramer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’illustratrice per bambini Mira Ray, alle prese con la tragica perdita del suo fidanzato John, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista e critico musicale che rimane affascinato dall’onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: love - again
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
Love island usa stagione 7 episodio 28: riassunto e dieta degli isolani nell’era della crisi
Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti
The Walls are an illusion Keeping Love outside Dare to Love again #conUnaStoria An Innocent Man https://youtu.be/zx9-3On46-c?feature=shared… - X Vai su X
GrandiAuto. . Cosa fa cantare il tuo cuore? Guarda il secondo capitolo della serie “Learn to Love Again” con protagonista Pedro Alonso e l'auto carismatica che ha fatto innamorare la nuova generazione di Alfisti! Dall’Elettrica Veloce - facebook.com Vai su Facebook
Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film - Love Again: trama, cast e streaming del film in onda stasera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Riporta tpi.it
Love Again, una rom-com già vista che deve tutto al debutto di Celine Dion come attrice - Scherzano, parlano, si baciano, senza sapere che sarà l'ultima volta per entrambi. Secondo mymovies.it