louis ck ha ammesso di essersi sentito libero dopo che le accuse di molestie sono emerse

Il comico e regista americano ha raccontato la sensazione provata immediatamente dopo che le accuse lo hanno investito e costretto a mettere in pausa la sua carriera Louis C.K. ha affermato di essersi "sentito libero" quando sono venute alla luce le accuse di molestie sessuali a suo carico. Il comico, che in seguito ha ammesso la fondatezza delle accuse, ha detto che perdere il suo prestigio a Hollywood è stato "una cosa bella". Durante un'intervista con Theo Von su This Past Weekend, C.K. ha dichiarato che è stato come essersi tolto un peso di dosso: "Quando la vita ti incasina le cose. c'è un sollievo", ha raccontato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

