L’universo femminile autentico protagonista. Ritorna "Donne al Centro": un mese intero di eventi dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli in accordo con la giunta comunale. Gli eventi – viene spiegato – ricadranno su ottobre, mese dedicato da sempre alla prevenzione e alla ricerca scientifica delle malattie femminili, celebrato con iniziative come Ottobre Rosa. Il manifesto rinnovato per questa edizione è a cura dell’artista Camilla Garofalo. Le novità di questa edizione di "Donne al Centro - Eventi di ogni Genere" sono ben cinque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ottobre al femminile. Ecco “Donne al centro“. Un mese di eventi: "Fra pace e pari diritti"