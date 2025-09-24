Lotto la fortuna bacia Terracina | vinti 27mila euro

Terracina, 24 settembre 2025 – Il Lazio torna a sorridere grazie al Lotto. Nell’estrazione di martedì 23 settembre, come riporta Agipronews, la fortuna ha fatto tappa a Terracina, in provincia di Latina, dove sono stati centrati due terni da 13.500 euro ciascuno in Contrada Fasso. Un doppio colpo che porta nelle tasche dei giocatori un totale di 27mila euro. Secondo i dati ufficiali, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 5,5 milioni di euro, mentre da inizio anno il montepremi complessivo sale a quota 954,5 milioni su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it