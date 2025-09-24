Lotto genovese fortunato | terno da 11mila euro

Genovatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata bacia la Liguria con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, centrato un terno da 22.500, in via Giovanni XXIII, sulla ruota di Torino, mentre a Genova sono stati vinti 11.250 euro - sempre con un terno - sulla ruota del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lotto - genovese

Lotto, genovese fortunato: terno da 11mila euro; Lotto, ambi e terno in Liguria con l'ultima estrazione; Superenalotto e Lotto, i numeri fortunati delle estrazioni di oggi 31 dicembre.

lotto genovese fortunato ternoSenigallia ancora fortunata nel gioco con una nuova vincita in città - 750 euro (dei quasi 8 milioni distribuiti in tutta Italia) giocando in un esercizio commerciale della Strada Statale Adriatica ... Come scrive senigallianotizie.it

Lotto: a Genova realizzato un terno da oltre 22mila euro - Nel concorso di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato a Genova – in corso Europa – un terno da 22. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Genovese Fortunato Terno