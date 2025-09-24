L’ottantesima Assemblea Generale dell’Onu e il nodo della Palestina

Saranno otto giorni densi di decisioni più che importanti quelli che da ieri fino all’ultimo del mese terranno impegnati a New York i delegati per i lavori annuali dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo la scaletta ufficiale compilata in precedenza, gli stessi sarebbero dovuti essere dedicati soprattutto ai problemi procurati delle tante guerre, 120 all’incirca, che attualmente dilagano nel mondo. Domenica scorsa, è ormai di dominio pubblico, c’è stato il riconoscimento ufficiale della Palestina da parte dell’ Inghilterra, a cui sono seguiti quelli di Canada, Australia e Portogallo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it