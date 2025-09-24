Lotta alla leucemia Forlifarma e Admo insieme per incentivare le donazioni di midollo osseo
Un protocollo di collaborazione per promuovere, sostenere e sviluppare iniziative e progetti di informazione alla cittadinanza e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione a quello del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Andrea e la lotta contro la leucemia. Torna il memorial, i fondi all’Ail
Polonara lotta contro la leucemia: Sassari lo ingaggia, Pozzecco lo convoca (tra le riserve)
Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: “Abbiamo trovato una donatrice”
