Lotta alla leucemia Forlifarma e Admo insieme per incentivare le donazioni di midollo osseo

Un protocollo di collaborazione per promuovere, sostenere e sviluppare iniziative e progetti di informazione alla cittadinanza e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione a quello del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lotta alla leucemia, Forlifarma e Admo insieme per incentivare le donazioni di midollo osseo; Forlifarma Spa aderisce all’iniziativa “Match For Life”; Admo cerca potenziali donatori di midollo osseo: test salivari alla rarmacia del 'Punta di Ferro'.

