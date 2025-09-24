L’ospite 2025 su Netflix come finisce | spiegazione finale
Dal 24 settembre 2025 è disponibile su Netflix L’ospite. Si tratta di una serie TV colombiana, di genere thriller psicologico, diretta da Klych López e Israel Sánchez Vargas. La trama segue la storia di Lorenzo, che si ritrova ad affrontare una crisi matrimoniale mentre è candidato alla carica di Procuratore Generale. Intanto, sua figlia Isabela lotta contra la dipendenza dalle metanfetamine. Sua moglie Silvia, riceve inaspettatamente la visita di Sonia, una donna che ha conosciuto qualche settimana prima durante un viaggio. Quest’ultima è arrivata sul posto per distruggere la famiglia e vendicarsi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
In questa notizia si parla di: ospite - netflix
Ospite della selezione di Anteprima 2026 al @racevalley_festival di Godega di Sant’Urbano è @alestar__111 direttamente da TOO HOT TO HANDLE ITALY di Netflix @toohotnetflix ore 18 presso lo Stage 3. • #misscittamurata #racevalley - facebook.com Vai su Facebook
“Soleil Noir”: come finisce la nuova serie thriller di Netflix? - A partire dalla giornata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, è disponibile sulla piattaforma Netflix la nuova serie thriller intitolata Soleil Noir. Riporta alfemminile.com
Quando finisce Temptation Island 2025? Arriva il raddoppio prima del gran finale/ Come cambia programmazione - Temptation Island 2025 è ormai garanzia di successo, la seconda puntata andata in onda giovedì 10 luglio è stata vista da 3. Secondo ilsussidiario.net