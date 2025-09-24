L’ospite 2025 su Netflix come finisce | spiegazione finale

Dal 24 settembre 2025 è disponibile su Netflix L’ospite. Si tratta di una serie TV colombiana, di genere thriller psicologico, diretta da Klych López e Israel Sánchez Vargas. La trama segue la storia di Lorenzo, che si ritrova ad affrontare una crisi matrimoniale mentre è candidato alla carica di Procuratore Generale. Intanto, sua figlia Isabela lotta contra la dipendenza dalle metanfetamine. Sua moglie Silvia, riceve inaspettatamente la visita di Sonia, una donna che ha conosciuto qualche settimana prima durante un viaggio. Quest’ultima è arrivata sul posto per distruggere la famiglia e vendicarsi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

