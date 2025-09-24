L' oroscopo di oggi - mercoledì 24 settembre 2025

Ilgiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? Ariete. Oggi caro Ariete hai un alto grado di energia e le occasioni giuste per sfruttarla al meglio. La Luna assieme a Marte nel segno dello Scorpione, accelerano le questioni che hanno necessità di una pronta risoluzione. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono appunto decisioni rapide, ma ponderate. Nei sentimenti è importante, soprattutto in questo mercoledì, ascoltare senza reagire impulsivamente: una parola sbagliata può creare tensioni di cui ora non ne hai proprio bisogno. Sei in un periodo dove vuoi ritrovare la centratura tra i tuoi obiettivi personali e ciò che gli altri si aspettano da te. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l oroscopo di oggi mercoled236 24 settembre 2025

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - mercoledì 24 settembre 2025

In questa notizia si parla di: oroscopo - oggi

Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 5 luglio 2025

Oroscopo di oggi mercoledì 24 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno; Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Mercoledì 24 settembre 2025; Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine | Mercoledì 24 settembre 2025.

oroscopo oggi mercoled236 24Oroscopo di oggi, mercoledì 24 settembre 2025 - Un invito a sorpresa, che giunge da parte di vostri amici di antica data, vi mette in contatto con una nuova stimolante conoscenza. Riporta alfemminile.com

oroscopo oggi mercoled236 24L'oroscopo di oggi - mercoledì 24 settembre 2025 - La Luna assieme a Marte nel segno dello Scorpione, accelerano le questioni che hanno necessità di una pron ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Oggi Mercoled236 24