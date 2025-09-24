? Ariete. Oggi caro Ariete hai un alto grado di energia e le occasioni giuste per sfruttarla al meglio. La Luna assieme a Marte nel segno dello Scorpione, accelerano le questioni che hanno necessità di una pronta risoluzione. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono appunto decisioni rapide, ma ponderate. Nei sentimenti è importante, soprattutto in questo mercoledì, ascoltare senza reagire impulsivamente: una parola sbagliata può creare tensioni di cui ora non ne hai proprio bisogno. Sei in un periodo dove vuoi ritrovare la centratura tra i tuoi obiettivi personali e ciò che gli altri si aspettano da te. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - mercoledì 24 settembre 2025