Lorenzo Sciahbasi conquista il primo titolo Itf | | Voglio ringraziare i miei genitori e i maestri
Grande soddisfazione per il tennis marchigiano. Lorenzo Sciahbasi, ventiduenne di Grottammare, conquista il primo titolo ITF della carriera sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Il portacolori della Riviera delle Palme ha trionfato nel primo ITF Combined autunnale organizzato dalla Forte Village Sports Academy. In finale il talento della costa picena ha sconfitto in 2 ore e 11 minuti Michele Ribecai con un netto 6-2, 6-4. Una vittoria costruita soprattutto sulla solidità del servizio: Sciahbasi ha piazzato 2 ace contro zero dell’avversario e ottenuto il 54% di prime in campo contro il 45% di Ribecai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - sciahbasi
PRIMO TITOLO PRO PER LORENZO SCIAHBASI Il 19enne di Grottammare conquista la sua PRIMA VITTORIA da professionista! Il nostro Lorenzo trionfa al torneo ITF da 25.000$ di Santa Margherita di Pula, battendo in finale Michele Ribecai 6-4 7-5 e - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Itf Combined, Lorenzo Sciahbasi vince il primo torneo singolare maschile del Forte Village - X Vai su X
Lorenzo Sciahbasi conquista il primo titolo Itf:: Voglio ringraziare i miei genitori e i maestri; Tennis Itf Combined, Lorenzo Sciahbasi vince il primo torneo singolare maschile del Forte Village; Sciahbasi trionfa in Austria: il talento di Grottammare Conquista Wels.
Lorenzo Sciahbasi conquista il primo titolo Itf:: "Voglio ringraziare i miei genitori e i maestri" - Lorenzo Sciahbasi, ventiduenne di Grottammare, conquista il primo titolo ITF della carriera sui ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Combined Pula: primo titolo ITF per Lorenzo Sciahbasi - Lorenzo Sciahbasi si aggiudica il singolare maschile nel primo dei sei ITF Combined autunnali organizzati dalla Forte Village Sports Academy con ... Scrive sport.tiscali.it