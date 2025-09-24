Grande soddisfazione per il tennis marchigiano. Lorenzo Sciahbasi, ventiduenne di Grottammare, conquista il primo titolo ITF della carriera sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Il portacolori della Riviera delle Palme ha trionfato nel primo ITF Combined autunnale organizzato dalla Forte Village Sports Academy. In finale il talento della costa picena ha sconfitto in 2 ore e 11 minuti Michele Ribecai con un netto 6-2, 6-4. Una vittoria costruita soprattutto sulla solidità del servizio: Sciahbasi ha piazzato 2 ace contro zero dell’avversario e ottenuto il 54% di prime in campo contro il 45% di Ribecai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Sciahbasi conquista il primo titolo Itf:: "Voglio ringraziare i miei genitori e i maestri"